Inter, Eriksen e il futuro: "Nessuno può prevederlo ma sono contento di restare qui"

L'Inter nelle prossime settimane dovrà prevedere almeno una grande cessione per ripianare i debiti e provare a fare mercato in entrata per continuare a vincere in Italia e far meglio in Europa. Uno dei giocatori di cui si parla in chiave addio, è Christian Eriksen, che alla Gazzetta dello Sport, parlando proprio di futuro, ha risposto così: "Sei mesi fa potevo essere considerato fuori, ma ora è cambiato tutto. Nessuno può prevedere il futuro, ma sono contento di restare qui e di avere uno scudetto sul petto".