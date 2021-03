Inter, Eriksen e quella voglia di Nazionale: l'obiettivo è eguagliare il suo idolo Laudrup

La punizione vincente nel derby contro il Milan ha cambiato la vita a Christian Eriksen che adesso in Nazionale vuole provare a raggiungere uno dei suoi idoli di infanzia, Laudrup, non solo come presenze (visto che stasera lo eguaglierà alla 104esima con la Danimarca), ma anche per numero di gol segnati in Nazionale. Gliene manca uno soltanto e potrà dire di aver collezionato lo stesso numero di reti dello storico campione e connazionale. È anche per questo che ha fatto di tutto per raggiungere i compagni e potersi unire alla propria selezione. Poi tornerà in nerazzurro, con Conte che lo attende per il rush finale del campionato, magari con la speranza che un gol con la Danimarca possa sbloccarlo anche in Serie A. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.