Inter, Eriksen ha superato Vidal nelle gerarchie: ora c'è posto anche nel derby

Christian Eriksen si è finalmente integrato nell'Inter e dopo aver cercato in tutti i modi una exit strategy a gennaio, ora potrebbe trasformarsi nel grande acquisto per la rincosa scudetto. I tifosi si chiedono perché sia stato lasciato in naftalina così a lungo, Conte non li ascolta ma pensa però a come sfruttarlo al massimo. Superato anche Vidal nelle gerarchie per la squadra titolare, il danese corre verso la titolarità anche nel derby contro il Milan, match chiave per la corsa al titolo. A riportarlo è Il Tirreno.