Inter, Fiorentina e Torino su Pinamonti: i due club lo hanno messo nel mirino per giugno

Andrea Pinamonti sta vivendo la sua miglior stagione, con la maglia dell'Empoli, e secondo quanto riportato da FcInterNews.it Fiorentina e Torino hanno messo gli occhi sul centravanti italiano in vista della prossima stagione, quando saluteranno con molte probabilità Vlahovic e Belotti. Il classe 1999 potrebbe essere un buon investimento per entrambe e in estate sono pronte a dare l'assalto al giocatore.