Inter, Frattesi e le alte aspettative: "Sembra che debba dimostrare la mia bravura ogni volta"

vedi letture

Il centrocampista dell’Inter Davide Frattesi ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo la sfida esterna sul campo dell’Empoli vinta col punteggio di 0.3.

Che bello la tua prima doppietta in Serie A.

"Bellissima, mi dispiace solo che sia arrivata contro una squadra in cui ho giocato e dove sono stato molto bene. Giusto non esultare, ai tempi ci siamo diveriti",

Aspettative su di te sempre più alte?

"Pare di sì, soprattutto ultimamente. Non è facilissimo, ogni partita sembra decidere se sono bravo o meno. Non è neanche normale fare gol in tutte le partite. Ci sta un periodo di appannamento, ma la bravura di un giocatore va valutata partita per partita".