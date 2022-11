Inter, Gagliardini intenzionato a rimanere nerazzurro fino a giugno nonostante la scadenza

Il contratto di Roberto Gagliardini con i nerazzurri scadrà a giugno, ma nonostante gli interessamenti già arrivati, l’idea del ragazzo sembrerebbe quella di concludere la stagione in essere all’Inter, scrive oggi Tuttosport: l'ex Atalanta vuole giocarsi le proprie carte in nerazzurro salvo poi decidere in estate, con pazienza, in autonomia e dopo aver scartato dal ventaglio delle pretendenti il miglior offerente, dove proseguire la propria carriera.