Inter, gara con la Samp dell'8 maggio anticipata alle 15 se non sarà Scudetto già domenica

L'Inter di Antonio Conte può festeggiare lo Scudetto già domenica 2 maggio. Un'eventualità che si verificherà se i nerazzurri dovessero battere il Crotone domani, il tutto unito al risultato di domenica dell'Atalanta che non dovrebbe vincere contro il Sassuolo. In questo caso, l'Inter sarebbe matematicamente campione d'Italia. Se gli incastri non dovessero verificarsi, con la festa Scudetto rimandata all'8 maggio, ecco che la partita fra Inter e Sampdoria potrebbe subire una variazione d'orario ed essere anticipata dalle 18 alle 15. Il motivo, spiega il Corriere della Sera, è da ricercare nelle esigenze di ordine pubblico. I vertici delle forze dell'ordine potrebbero chiedere questo spostamento d'orario per evitare che i festeggiamenti dei tifosi si protraggano oltre le 22, orario d'inizio del coprifuoco.