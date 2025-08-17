Inter, arrivano altri sondaggi per Palacios: ci pensano Villarreal e Rayo Vallecano

Nonostante la cessione praticamente formalizzata da parte di Nicola Zalewski all'Atalanta, non cambia la posizione dell'Inter per Tomas Palacios. Secondo quanto riportato da FCInterNews.it, il difensore dovrebbe salutare i nerazzurri, visto che l'intenzione da parte della società è quella di cederlo dopo una stagione molto complicata, nella quale ha vestito pure la maglia del Monza. Il Basilea sembrava vicino ad acquistarlo, poi però la trattativa si è arenata.

Nelle ultime ore sono stati fatti dei sondaggi da parte di Villarreal e Rayo Vallecano, con l'ex Independiente Rivadavia che gradirebbe molto il trasferimento in Spagna, soprattutto per motivi linguistici, che faciliterebbero il suo ambientamento. Entrambi i club devono prima però risolvere delle questioni di mercato e dopo capire se possono mettere sul piatto ciò che chiedono in Viale della Liberazione. La base dell'operazione è sempre la stessa, ovvero un prestito con diritto di riscatto fissato a 5-6 milioni di euro, con il controriscatto in favore dei vicecampioni d'Italia e d'Europa.

Il suo contratto è valido fino al 2029. In carriera vanta 16 presenze con l'Independiente Rivadavia, 16 incontri e un gol con il Talleres II, 8 gettoni con il Monza, 8 sfide con il Talleres e 3 apparizioni con l'Inter. Inoltre è sceso in campo 3 volte con l'Argentina Under 20.