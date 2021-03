Inter, gli americani di Fortress offrono 250 milioni di finanziamento: Suning ci pensa

Secondo quanto riportato questa mattina da Il Sole 24 Ore, Suning in questi giorni sta valutando l'offerta presentata dal gruppo finanziario americano Fortress, che prevede un finanziamento da 250 milioni in due rate. Una soluzione che sarebbe una via di mezzo tra la cessione e il prestito che consentirebbe a Zhang di continuare a controllare l'Inter. In Cina, sta lavorando alla cessione anche la banca d'affari Citic, che ha due possibili investitori in ballo.