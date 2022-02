Inter, Gosens: "Prima dell'infortunio sono stato ingenuo a rischiare. Col Liverpool non ci sarò"

Nella sua intervista a Kicker, l'esterno dell'Inter, Robin Gosens, ha parlato anche delle sue condizioni fisiche e del suo possibile ritorno in campo: "Questa fortunatamente è l'ultima settimana in cui mi allenerò a parte. Farò poi un'altra risonanza magnetica e se il muscolo sarà guarito tornerò piano piano in gruppo. Poi dovrò ritrovare il ritmo partita, ma non ci dovrebbe volere molto. Ho avuto una ricaduta prima della gara contro la Juventus e di quella contro il Villarreal, sono stato troppo ottimista e il muscolo non ha retto la fatica. Ho avuto un problema nello stesso punto e buttato all’aria due mesi di lavoro. Se biasimo solo me stesso per questo? Per gran parte sì. Ho imparato che conosco più di ogni altro il mio corpo e che per questo devo decidere io. Avevo ricevuto l'ok da parte dei medici e volevo tornare il prima possibile. Sono stato ingenuo. Quando potrò tornare adesso? Non penso di fare in tempo con per il Liverpool".