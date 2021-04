Inter, i consigli di Bergomi: "Non è il caso di pensare a Kanté, ora serve uno come Goretzka"

vedi letture

Sulle colonne de La Gazzetta dello Sport, Beppe Bergomi consiglia all'Inter di investire in tre ruoli per essere competitiva anche in Europa: "Partiamo dal modulo. Non si può non pensare al 3-5-2, con Conte devi partire da lì. Poi serviranno tre tipologie di giocatori da inserire nel contesto. Serve un difensore veloce, in modo da poter alzare il baricentro della squadra. Poi un mancino a sinistra, uno con un piede sinistro di livello. E infine un centrocampista con 6-8 gol nelle gambe. Uno alla Goretzka, anche perché secondo me non più il caso di pensare a Kanté, visto che Barella e Brozovic sono perfetti".