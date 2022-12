Inter, il Bayern Monaco può mollare Thuram: cerca un altro tipo di attaccante

Il Bayern Monaco potrebbe presto uscire dalla corsa per Marcus Thuram. Come riportato dalla BILD, il club tedesco avrebbe nel mirino un'altra tipologia di attaccante che possa colmare il vuoto lasciato dall'addio di Robert Lewandowski. Il profilo ideale sarebbe quello di Harry Kane del Tottenham, sebbene molto difficile da raggiungere. Thuram, invece, non è un nove puro ma si sente più a suo agio sulla fascia o da seconda punta. Qualora confermata questa sarebbe una bella notizia per il club nerazzurro che vedrebbe sparire la rivale più agguerrita nella corsa al giocatore in scadenza con il Borussia Monchengladbach.