Inter, il CdA approva la prima trimestrale: ricavi in aumento anche grazie a... Onana e Brozovic

Steven Zhang ha rinnovato il contratto dell'a.d. dell'area sport, Giuseppe Marotta, fino al 2027. La notizia è stata annunciata nel corso del CdA che si svolto stamani nella sede di viale della Liberazione, con il numero uno nerazzurro collegato in video conferenza dalla Cina.

Ricavi in aumento grazie alle plusvalenze

Nel corso del CdA - sottolinea inoltre gazzetta.it - è stata approvata la prima trimestrale della stagione 2023-24 (luglio-settembre) e i risultati ottenuti sono molto positivi: il fatturato del gruppo si è attestato a circa 166 milioni, in aumento di circa 60 milioni (+36%) rispetto allo stesso periodo di riferimento del 2022-23. A determinare l’aumento dei ricavi in primis le plusvalenze registrate (Onana e Brozovic), ma anche i ricavi da diritti televisivi, match- day, e “licensing & retail”.