Inter, il default di Evergrande colpisce anche Zhang: possibile perdita da 2,6 miliardi di euro

Il colosso immobiliare cinese Evergrande è in "default" e questo viene tradotto come nuove pessime notizie per Suning che proprio in quella società aveva investito circa 2,6 miliardi di euro. Secondo Il Corriere dello Sport, è altamente improbabile che quel denaro torni nelle casse della società di Zhang, che dunque si vede tagliato ulteriormente il proprio patrimonio rendendo ancora più complicato il sostegno finanziario all'Inter. Questo significa che il club dovrà continuare con la ricerca di equilibrio tramite autofinanziamento, cosa che l'estate scorsa è riuscita solo tramite gli addii di Hakimi e Lukaku. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.