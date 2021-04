Inter, il discorso rinnovo per Handanovic è rimandato: se ne parlerà a fine 2021/22

Gli errori contro Napoli, Spezia e Verona (sul gol di Faraoni, poi annullato) potrebbero costare il rinnovo a Samir Handanovic, almeno per il momento. Secondo Tuttosport l'Inter, che non ha comunque disponibilità per un colpo in porta da 15-20 milioni, viste le necessità in altri reparti, potrebbe riprendere il discorso su una conferma dello sloveno anche nella stagione 2022-23 solo al termine del prossimo campionato. Possibile che in estate le attenzioni vengano dirette verso un dodicesimo più competitivo di Radu e Padelli, quest'ultimo in odore di ritorno a Udine.