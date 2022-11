Inter, il poco spazio al Valencia può favorire l'arrivo di Jesus Vazquez in nerazzurro

Plaza Deportiva fa il punto sul futuro di Jesús Vázquez, esterno mancino che potrebbe rappresentare una delle soluzioni in caso d'addio invernale di Robin Gosens. Il classe 2003 del Valencia è stato impiegato per soli 149 minuti nella Liga. Questo scarso impiego, in particolare, potrebbe aiutare i nerazzurri perché farebbe scattare una clausola prevista nel contratto del giocatore, che gli consentirebbe di lasciare il club in prestito per trovare più spazio.