Inter, il sogno è vincere lo scudetto in casa della Juve ma il titolo può arrivare anche prima

vedi letture

Dalla sconfitta per 2-0 subita l'8 marzo 2020, che di fatto ha consegnato lo scudetto nelle mani della Vecchia Signora, l'Inter ha fatto 18 punti in più dei bianconeri. Numeri che evidenziano una vera e propria tirannia degli uomini di Conte che potrebbe sublimarsi proprio all'Allianz Stadium alla penultima giornata. In realtà, considerando il +7 virtuale sulla banda di Pirlo (che per ottenere questo distacco deve battere il Napoli nel recupero n.d.r.), i nerazzurri potrebbero vincere il titolo anche prima di arrivare allo scontro diretto, ma non c'è interista che non sogni di appuntarsi lo scudetto proprio in casa degli eterni rivali. La Juve non si è arresa e proverà ad arrivare a 91 punti vincendo tutte le gare che le restano, ma alla squadra di Conte basterebbe mantenere la media di 2,4 punti a partita registrata fino a questo momento per poter festeggiare il titolo senza rischiare niente. A riportarlo è La Repubblica.