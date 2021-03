Inter in attesa degli esiti dei tamponi molecolari. L'isolamento fiduciario scade il 31 marzo

Positivi zero. L’Inter si augura di essere tornata a questo status, dopo che i tamponi effettuati martedì hanno dato tutti, anche al di fuori di giocatori e staff tecnico, esito negativo. Occorrono conferme, però. E infatti - sottolinea il Corriere dello Sport - per oggi sono attesi gli esiti dei tamponi molecolari effettuati ieri. Mentre il prossimo giro è stato fissato per domani, per proseguire, come da protocollo, ogni 48 ore. In ogni caso, in casa nerazzurra la guardia continuerà a rimanere alta. Da un lato, perché c’è la volontà di non correre alcun rischio. Dall’altro, perché, comunque, l’isolamento fiduciario, come indicato dall’Ats, dovrà proseguire fino al 31 marzo. Fino mercoledì prossimo, quindi, Conte e la sua truppa dovranno continuare a limitare gli spostamenti tra le proprie abitazioni e la Pinetina.