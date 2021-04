Inter, in attesa del futuro bisogna tornare a correre

In un clima particolare, quasi irreale viste le conseguenze che potrebbe portare l’adesione dell’Inter al progetto Superleague, i nerazzurri si preparano alla trasferta di La Spezia con la consapevolezza di poter avvicinare in maniera sostanziale l’obiettivo che si sono prefissati da inizio stagione e che sta prendendo decisamente forma in virtù di questo esaltante 2021. Il pareggio di Napoli ha consentito ai ragazzi di Antonio Conte di mantenere un margine rassicurante di 9 punti sul Milan secondo in classifica, potendo beneficiare anche del vantaggio negli scontri diretti che amplia il divario in favore della capolista: uno scenario certamente felice, ma non sufficiente a mantenere la tranqullità in vista del finale di stagione. Sarà dunque prioritario per i nerazzurri tornare ai tre punti, per inserire un ulteriore mattone nella costruzione che dovrebbe portare al tricolore. In attesa della rivoluzione, in attesa del futuro, che l’Inter e Conte vogliono affrontare avendo riassaporato la gioia di un trofeo importante in più.