Inter in campo per il +11 sul Milan secondo. Un vantaggio come quello della Juve campione

Per Conte è arrivato il momento di chiudere i conti. I conti per lo scudetto, naturalmente, parola che il tecnico nerazzurro in conferenza non pronuncia, ma il suo messaggio è sufficientemente chiaro. Del resto - sottolinea il Corriere dello Sport - l’Inter ha fatto il vuoto nel 2021, imprimendo un ritmo irresistibile alla sua marcia in campionato, approfittando pure degli inciampi delle avversarie. Prova ne sia il fatto che, vincendo questa sera il recupero con il Sassuolo, Handanovic e soci salirebbero a +11 sul Milan secondo. Si tratterebbe di un vantaggio in linea con quello di tante Juventus dominatrici nelle ultime 9 stagioni. Inoltre, considerando che poi mancherebbero 9 giornate alla fine del torneo, tre quarti di tricolore sarebbero già cuciti sulla maglia nerazzurra. A prescindere dagli scontri diretti che ancora attendono l’Inter, vale a dire quello di Napoli, tra una decina di giorni, più quelli con Roma e, soprattutto, Juventus. Tenendo questo passo, infatti, la banda Conte potrebbe arrivare a quella doppia curva, piazzata al terz’ultimo e al penultimo turno, solo per fare passerella.