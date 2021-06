Inter, Inzaghi e le linee guida del suo primo giorno

La prima presa di contatto di Simone Inzaghi con il mondo nerazzurro lo ha portato ad immergersi nella sua nuova realtà professionale con un giro d’orizzonte completo. A partire dal summit alla Pinetina dove ha avuto modo di prendere confidenza con quello che rappresenterà la sua quotidianità di qui in avanti, passando per la sede e la cena con la dirigenza al gran completo che ha ratificato un’unione voluta fortemente da tutte le parti in causa.

Proprio nell’appendice serale al tecnico nerazzurro sono state ribadite le linee guida che andranno a contraddistinguere le prossime settimane di programmazione. Nessun nome nello specifico, beninteso, né in entrata né in uscita. Il tutto dipenderà prevalentemente dalle entrate di cassa e da chi presenterà per primo l’offerta considerata giusta a seconda del soggetto coinvolto. Concordanza assoluta sui nomi degli intoccabili, a partire da Bastoni per il quale è stato ratificato il rinnovo, passando per Barella e Lukaku. Ossatura che verrà mantenuta a prescindere dalle manifestazioni di interesse che potrebbero arrivare di qui in avanti. Inzaghi è totalmente immerso nel mondo nerazzurro, e non vede l’ora di prenderne possesso.