Inter, Inzaghi: "Gara fotocopia di Fiorentina e Salernitana, siamo delusi e arrabbiati"

Intervistato da Sky Sport, il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi analizza così l'ennesimo risultato negativo della stagione dell'Inter, stasera sconfitta 1-0 in casa dal Monza: "La squadra ha fatto un buon primo tempo, meritavamo il vantaggio. Nella ripresa ci siamo innervositi quando la vittoria non arrivava, abbiamo subito qualche ripartenza. Partita fotocopia di Fiorentina e Salernitana, siamo molto delusi e arrabbiati. Non è vero che non sentiamo il campionato ma solo le coppe. Sapevamo dell’importanza di questa gara, è un risuolato negativo che rallenta il nostro percorso”.

In campionato manca elettricità, sembra che la squadra spinga meno.

“Se vai a vedere numeri e statistiche sono superiori alle coppe ma i risultati non ci stanno dando ragione. Sarà motivo di riflessione. In questo momento non basta. Di Gregorio, Terraccaino, Ochoa…sono tutti i migliori in campo nelle sfide giocate. Dobbiamo fare qualcosa in più. In campionato abbiamo bisogno di punti e la squadra lo sa, per questo nella ripresa abbiamo perso distanze e lucidità”.

Se la qualificazione in Champions può arrivare dalla vittoria in quella di quest’anno? Che succede agli attaccanti?

“Gli attaccanti, nel 2023, non siamo sui nostri livelli. Nei sedici mesi precedenti eravamo il miglior attacco, oggi concretizziamo meno, anche se la squadra crea e propone. Dobbiamo avere più determinazione. In campionato siamo a due punti dal Milan, abbiamo tutte le carte in regola per farcela. In questo momento abbiamo perso le gare davanti ai nostri tifosi, è un fattore che ci deve preoccupare. Se andiamo a vedere le occasioni che abbiamo avuto, il risultato non rispecchia questo. Dobbiamo essere più bravi di questo”.

Manca un giocatore che vi renda meno prevedibili?

“La squadra è costruita bene per rimanere in tutti gli obiettivi, non abbiamo lasciato dietro niente. Per le motivazioni non è vero che ci sono in Europa e non in campionato. Sono deluso dal risultato ma nelle ultime tre partite sono contento di quanto visto dalla squadra”.

Ha già in mente la squadra per il Benfica? Che partita sarà?

“Abbiamo due gol di vantaggio ma dobbiamo fare il nostro meglio. Hanno perso ma hanno avuto tante occasioni. Noi vogliamo andare avanti. La formazione? MI faccio delle idee ma giocando così tanto possono cambiare perché l’imprevisto è sempre dietro l’angolo”.