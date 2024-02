Live TMW Inter, Inzaghi: "Grande gara. Avremmo meritato di più per quanto costruito"

23.13 - Simone Inzaghi, allenatore dell'Inter, commenta in conferenza stampa la gara vinta col risultato di 1-0 sull'Atlético Madrid. Diretta testuale a cura di TMW.

23.36 - Inizia la conferenza stampa di Inzaghi.

Aveva paragonato questa gara a quella col Porto, ci ha preso. Al ritorno si aspetta la stessa sofferenza di un anno fa?

"Abbiamo fatto una grande gara, perché chiaramente dovrò rivederla ma la prima impressione è che abbiamo concesso poco. In quelle due occasioni del secondo tempo, nonostante Sommer non abbia fatto parate, abbiamo però concesso qualcosa. La squadra avrebbe meritato, per quanto fatto, un punteggio più rotondo. Ma non dimentichiamo che abbiamo affrontato una squadra di assoluto valore, che farà di tutto per passare il turno. Abbiamo vinto il primo tempo".

L'Atletico di solito tira tanto, oggi non ha tirato mai in porta...

"Sono molto soddisfatto della fase difensiva, chiaramente stiamo avendo il sacrificio di tutti. Parlo degli attaccanti, si lavora di squadra, bene, insieme, gli ultimi recuperi dimostrano che si lavora tutto insieme. Abbiamo fatto nel 2024 nove partite e nove vittorie, sappiamo che adesso giocheremo di più e qualche giocatore lo si perde, speriamo di recuperarlo al prima possibile".

Arnautovic rischia di essere importantissimo ora per voi. Un pensiero per la sua partita?

"Sarà preziosissimo, come lo è stato fino a oggi. Ne avevo parlato ieri in conferenza, gli attaccanti mi stanno sorprendendo per come si stanno applicando. Devono continuare così, poi adesso giocheranno di più ma devono continuare con l'atteggiamento che hanno avuto tutti gli altri. Arnautovic stasera è entrato benissimo, eravamo dispiaciuti per le occasioni non sfruttate, ma gli attaccanti devono preoccuparsi quando non hanno occasioni. Io sono stato attaccante, c'erano periodi che non avevo occasioni ed ero più preoccupato di quando ne avevo e sbagliavo".

Quanto è soddisfatto del rendimento di questa squadra?

"Non è da stasera, è da tantissimo. Anche due anni e mezzo fa l'Inter giocava bene. Sono molto soddisfatto dei ragazzi, di quello che stanno dando. Abbiamo fatto una striscia di nove vittorie, sono state importanti ma non importantissime: i mesi decisivi sono quelli di marzo-aprile e dovremo essere bravi a superare le difficoltà".

Le prime impressioni su Thuram?

"Qualcosina c'è stato, nei prossimi giorni farà degli accertamenti più approfonditi. La speranza è quella di perderlo per poco tempo".

Si prevedeva una gara molto equilibrata. La gara di ritorno sarà simile a quella di oggi?

"L'Atletico è un grandissimo avversario, dal vivo ancora di più di quanto non si veda in TV ma non avevo dubbi conoscendo l'allenatore. Ha grandissimi giocatori, non avevo dubbi che a Madrid troveremo uno stadio che spingerà l'Atletico, ma abbiamo già fatto serate del genere: l'Atletico ha grandissimo valore. Cercheremo tra 22 giorni di essere in forma".

23.44 - Conclusa la conferenza stampa di Inzaghi.