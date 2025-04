Inter, Inzaghi sorride alla ripresa verso la Roma: Zielinski e Dumfries in gruppo e recuperati

Buone notizie per l'Inter di Simone Inzaghi in vista dell'intensissimo finale di stagione fra campionato e Champions League, con la doppia sfida contro il Barcellona alle porte. La squadra, dopo la giornata di riposo di ieri, si è ritrovata in tarda mattinata alla Pinetina per iniziare la preparazione del match contro la Roma in programma domenica alle 15 a San Siro.

Le novità riguardano i rientri in gruppo di Piotr Zielinski e Denzel Dumfries: il polacco e l'olandese, fuori da alcune settimane, stanno infatti svolgendo la seduta di allenamento col resto del gruppo e secondo Sky Sport sono quindi da considerarsi recuperati già per la gara coi giallorossi, anche se verosimilmente solo per la panchina. Una buona notizia comunque in vista della trasferta di Barcellona di mercoledì 30 aprile. Considerando i due rientri, resta così fuori per problemi fisici il solo Marcus Thuram, con Alessandro Bastoni ed Henrik Mkhitaryan squalificati per la sfida contro gli uomini di Claudio Ranieri.

Il calendario dell'Inter fino a fine stagione

34esima giornata: Inter - Roma

Andata semifinale di Champions League: Barcellona - Inter

35esima giornata: Inter - Hellas Verona

Ritorno semifinale di Champions League: Inter - Barcellona

36esima giornata: Torino - Inter

37esima giornata: Inter - Lazio

38esima giornata: Como - Inter