Inter, Inzaghi sponsorizza Keità per l'attacco. Raspadori l'obiettivo in caso di addio di Lautaro

Non ci sono solo le corsie esterne al centro della attenzioni dell'Inter per la costruzione della squadra secondo le indicazioni di Simone Inzaghi. In casa nerazzurra si pensa anche all'attacco. Lautaro e Lukaku sono i titolari, mentre Sanchez recita il ruolo di prima alternativa e il giovane Salcedo (favorito su Pinamonti) sarà il giovane in cerca di consacrazione.

Tutto questo, però, potrebbe non bastare. Il problema infortuni di Sanchez, infatti, sta facendo valutare al club la possibilità di un nuovo innesto, con lo stesso Inzaghi primo sponsor di Keità Balde, attaccante già transitato dall'Inter due anni fa e oggi nuovamente in cerca di sistemazione visto che il rapporto con il Monaco, titolare del cartellino, è oramai tramotanto da tempo.

Stando a quanto riportato da Tuttosport l'interesse per l'ex Lazio, che proprio Inzaghi fece esordire in Serie A, non mette in secondo piano la pista che porta a Giacomo Raspadori del Sassuolo. Il giovanissimo attaccante è un obiettivo dichiarato per l'estate 2022, ma qualora le strade con Lautaro dovessero separarsi ecco che i tempi potrebbero accorciarsi notevolmente.