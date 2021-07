Inter, l'Empoli su Pinamonti. Servirebbe il contributo dei nerazzurri sull'ingaggio

vedi letture

Si guarda intorno Andrea Pinamonti, che potrebbe salutare l'Inter in questa sessione di mercato: l'ultima offerta importante giunta al suo tavolo è quella dell'Empoli, che sarebbe pronto a metterlo al centro del suo progetto e a garantirgli la titolarità in attacco. Per chiudere l'affare, però, i nerazzurri dovrebbero partecipare in maniera robusta al pagamento dell'ingaggio da oltre 2 milioni del classe '99, che le sole casse del club toscano non sarebbero in grado di sostenere. A riferirlo è La Gazzetta dello Sport, che precisa come resti comunque in piedi la possibilità di inserirlo nell'affare Nandez come pedina di scambio per il Cagliari.