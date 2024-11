Inter, l'identikit di Oaktree sul mercato è chiaro: piacciono Bertola, Ricci e Maldini

"Bertola, Ricci e Maldini. Oaktree vola Ital-Inter". Ecco le novità di mercato dell'Inter secondo Tuttosport. Il quotidiano fa il punto della proprietà nerazzurra, che avrebbe tracciato un identikit abbastanza chiaro, e per la verità simile a quello già nella testa di Beppe Marotta. Giovani, italiani e forti. L'età, in particolare, avrà un peso centrale: il quotidiano fa tre nomi. In difesa, piace molto Nicolò Bertola, difensore centrale dello Spezia fresco di esordio con l’Under 21.

A centrocampo ecco Samuele Ricci, regista del Torino e ormai stabilmente nel giro di Spalletti. In attacco, resta il nome di Daniel Maldini, sul cui futuro il Milan avrà comunque l'ultima parola. Il club rossonero, infatti, può riportare a casa Daniel pareggiando l’offerta ricevuta dal Monza (oltre a questo, gode pure del 50% sulla rivendita).

Su Ricci tutto dipenderà dal futuro di Calhanoglu e Asllani - oltre che dalla concorrenza: il play italiano piace molto a Guardiola - mentre nel caso di Bertola lo Spezia, in caso di mancato accordo sul rinnovo, sarebbe disponibile a cederlo a genanio per evitare di perderlo a parametro zero a fine stagione.