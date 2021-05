Inter, la corsa al dopo Conte: tra il sogno Allegri e l'idea Fonseca

Il giorno degli addii si consuma con uno strascico nostalgico, di dolore che raggiunge il suo apice sino quasi a portare sollievo una volta che il cordone viene reciso, aprendo la strada a quello che rappresenterà il futuro. Un domani che non vedrà più Antonio Conte sulla panchina dell’Inter, Gigio Donnarumma tra i pali del Milan, e Fabio Paratici nelle stanze del potere della Juventus.

Uno scenario apocalittico solo per chi è restio ad abituarsi ad un nuovo tipo di calcio, fatto di numeri, di tagli e di bilanci più che di emozioni ed in cui nemmeno l’onda di una cavalcata travolgente può avere nessun tipo di effetto. Non ne ha avuto nel rapporto tra Conte e la squadra che ha portato a trionfare sul resto d’Italia, nonostante la sommossa popolare scatenata dalle prime voci di un suo possibile addio, poi diventato ufficiale. Lascia in eredità una mentalità vincente impressa a fuoco nell’animo di chi resterà, perché questo è un tema che meriterà i dovuti approfondimenti, e che dovrà essere plasmata dalle idee di chi sarà chiamato a raccogliere il suo testimone.

E qui si apre lo scenario più incerto: perché se da un lato Allegri resta per distacco la prima scelta di Beppe Marotta anche al netto della corte serrata da parte di Real Madrid e Juventus: un tentativo ci sarà, ed anche piuttosto deciso. Tra le alternative, oltre ai nomi già noti, la novità arriva da Paulo Fonseca: il portoghese è stato proposto ai nerazzurri che stanno valutando anche questa alternativa tra quelle a disposizione.