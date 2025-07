Inter, la priorità è Leoni. E Calhanoglu non sarà svenduto al Galatasaray

vedi letture

L'Inter vuole dare priorità a Giovanni Leoni. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, ogni acquisto dipenderà adesso dalle uscite. Marotta ha capito che Calhanoglu è un giocatore troppo importante per essere svenduto e dunque lascerà i nerazzurri solo per 30 milioni di euro, sotto non si scende. Davanti l'obiettivo è un elemento con fantasia e bravo nell'uno contro, da aggiungere alla rosa in caso di addio di Mehdi Taremi. Ieri c'è stato un incontro tra Cristian Chivu e la dirigenza e nei prossimi giorni ce ne saranno altri.

Si è parlato non solo di mercato, ma anche di altri temi, come il raduno, che è stato deciso inizierà il 26 luglio. La prova generale per il campionato dovrebbe essere contro il Monza, ma è possibile anche un test contro l'Olympiacos. Quanto a Leoni invece, il tecnico rumeno ha ribadito la sua intenzione di volerlo allenare nuovamente, però il Parma continua a fare muro. Per finanziare questo colpo dovrebbe uscire Yann Bisseck, per cui si attende un'offerta da 35-40 milioni di euro dalla Premier League.

La società è pienamente d'accordo, il profilo del centrale rientra perfettamente nella filosofia di Oaktree, che è dunque disposto ad approvare anche un investimento simile per il classe 2006.