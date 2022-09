Inter, Lautaro: "All'intervallo ci siamo parlati, oggi abbiamo dato tutti qualcosa in più"

"I tre punti di oggi pesano tanto, avevamo bisogno di un successo così contro un avversario complicato. Dopo un primo tempo difficile ci siamo parlati e abbiamo fatto meglio nella ripresa. Stiamo attraversando un momento complicato e il successo odierno ci dà ancora più soddisfazione". Ha parlato così Lautaro Martinez a Inter TV nel post gara di Inter-Torino.

Hai occupato tante zone del campo, hai fatto una prova di carattere. Ti senti uomo di riferimento per la squadra?

"Sì, lavoro per dare il massimo sempre. Oggi volevamo dare qualcosa in più tutti, e ci siamo riusciti. Abbiamo vinto meritatamente. La gara odierna era complicata, nel primo tempo chiudevano tutti gli spazi. Poi nella ripresa si sono un po' stancati e lì siamo stati bravi a trovare gli spazi e quindi a vincere"