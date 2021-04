Inter, Lautaro: "Lavoriamo per vincere. Siamo stati bravi a soffrire e a difendere compatti"

Dopo il successo contro il Sassuolo, Lautaro Martinez ha parlato ai microfoni di Inter TV:

Quanto era importante oggi?

"Tanto perché era un recupero, perché continuiamo a salire e ad aumentare la distanza. Siamo contenti perché come dico sempre lavoriamo per questo, per vincere. Oggi abbiamo affrontato una squadra che faceva un buon palleggio, non abbiamo fatto fatica a prendere tiri in porta ma siamo contenti per aver vinto e guadagnato i tre punti".

Bravi anche a soffrire.

"Loro hanno fatto un buon palleggio, ma siamo stati bravi a soffrire e difendere compatti. Stiamo facendo quello che vogliamo noi e che ci chiede il mister".

Degli ultimi 23 gol, 15 sono tuoi e di Lukaku. Che vuol dire giocare con un attaccante così?

"Siamo contenti. Io sono molto contento di essere vicino a lui e lui di essere vicino a me. Siamo contenti, lavoriamo, ma anche Alexis quando entra, anche in allenamento, fa migliorare tutti e due. È una competenza sana, voglio complimentarmi anche con lui che ogni giorno ci fa alzare il livello".

Testa già al Cagliari?

"Dobbiamo già pensare al Cagliari. Oggi è stata una partita dura, ma ora dobbiamo recuperare e pensare al Cagliari che sarà un'altra squadra dura da affrontare".