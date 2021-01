Inter, Lautaro non è in uscita ma a giugno potrebbe esserci una cessione "obbligata"

Il mercato di gennaio dell'Inter è pronto a decollare. Nella finestra di trasferimenti non ci sarà però Lautaro Martinez. Il Toro dovrebbe restare alla corte di Antonio Conte anche se, riporta Tuttosport, eventuali sue ottime prestazioni in questa seconda parte di stagione potrebbero riaprire vecchi interessi di Barcellona e Real Madrid. Opzione che potrebbe prendere quota però solo per l’estate quando una cessione potrebbe essere "obbligata" visto il momento economico del club. Per questo motivo i nerazzurri starebbero comunque monitorando la situazione del futuro svincolato Milik.