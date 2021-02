Inter, Lautaro: "Oggi siamo stati compatti contro una Lazio in forma. Ora testa al derby"

Intervistato da Inter TV, l'attaccante dell'Inter Lautaro Martinez ha commentato così il 3-1 alla Lazio deciso anche da un suo gol: "Cosa è successo sul terzo gol? Ho visto la ripartenza di Romelu contro due avversari, l'ho chiamata, lui me l'ha passata e ho fatto gol. Siamo stati compatti, abbiamo fatto male alla Lazio. Loro erano in forma, hanno vinto tante partite di fila. Abbiamo fatto il nostro lavoro, portando tre punti a casa e ora siamo in testa. Oggi abbiamo corso tutti, non solo io. Sono molto contento perché siamo lì dove volevamo".

Ora c’è il derby.

"Andiamo partita per partita, ora c’è il derby. In campionato abbiamo perso, in Coppa Italia non è stato facile: dobbiamo prepararla bene per fare il nostro lavoro".