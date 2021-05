Inter, Lautaro piace al Real Madrid: prezzo fissato, ma Perez ha due carte da giocare

vedi letture

Alejandro Camano, agente di Lautaro Martinez, è atteso a Milano nelle prossime settimane per il rinnovo del Toro con l'Inter. Secondo Tuttosport, però, il prolungamento contrattuale non escluderebbe una sua partenza. L'Inter valuta il cartellino 90 milioni, fermo restando che nel contratto è presente ed è ancora valida una clausola da 11 milioni. Il Real Madrid è un club che lo osserva dai tempi del Racing Avellaneda e avrebbe - si legge - un paio di carte da giocarsi: il conguaglio per Hakimi (l’Inter ha versato i primi 13 milioni per l’esterno, sui 45 previsti) e Luka Jovic, magari in prestito per garantire comunque ai nerazzurri un sostituto.