Inter, Lazaro: "Ho ancora un contratto con i Campioni d'Italia ed è speciale per me"

Valentino Lazaro, giocatore dell'Inter in prestito al Borussia Mönchengladbach, si è confidato in una intervista al giornale austriaco Kronen Zeitung. Ecco le parole dell'esterno in riferimento al suo futuro: "Sfortunatamente, il coronavirus ha ritardato un po' tutto. Ma mi vedo in pista, ho ancora un contratto a lungo termine con gli attuali campioni d'Italia. Questo è qualcosa di speciale per un ragazzino di Graz che voleva solo giocare a calcio, non dovresti dimenticarlo".