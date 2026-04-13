TMW News Inter, le mani sullo scudetto. La serie A vota Malagò

Nel corso del TMW News spazio alle considerazioni sul campionato, con l'Inter sempre più vicina alla conquista dello scudetto. Dopo la vittoria contro il Como, i nerazzurri hanno ora nove punti di vantaggio sul Napoli secondo, a sei giornate dalla fine. Ne parliamo con Luciano Marangon (ex di Napoli e Verona tra le altre) con cui ci soffermiamo anche sulla lotta per il quarto posto. Occhi puntati anche sulla Serie A che ha espresso la propria preferenza per Malago' come nuovo presidente Figc.

Chivu e le sue sensazioni

"Si raggiunge quello che è il nostro obiettivo. Abbiamo ancora punti da fare per tagliare il nostro traguardo e raggiungere il nostro obiettivo, il posizionamento in zona Champions. Faccio come i miei altri colleghi (ride, ndr)", ha detto il tecnico dell'Inter in conferenza stampa. "Barella e Thuram hanno fatto una grande partita? Loro sono sempre stati, chi più chi meno, ad alti livelli. Ci hanno fatto abituare a questo tipo di prestazioni. Ci hanno dato la loro miglior versione in certe giornate. Quando ti avvicini al traguardo, a fine stagione, quelli forti e bravi vengono fuori".

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