Inter, LionRock lascerà le proprie quote del club in caso di accordo tra Suning e BCPartners

Secondo quanto riportato da Calcio e Finanza, nel caso in cui dovesse arrivare un accordo tra Suning e BCPartners per le quote del club nerazzurro, a farsi da parte potrebbe essere il socio di minoranza LionRock che detiene attualmente il 31,05% delle quote della società.