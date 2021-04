Inter, lo Sporting pensa al riscatto di Joao Mario: possibile uno scambio con Nuno Mendes

Lo Sporting Lisbona è pronto a sedersi al tavolo delle trattative con l'Inter per il riscatto di Joao Mario. Secondo Desporto ao Minuto, l'alto ingaggio del calciatore (quasi 3 milioni di euro l'anno) rimane il problema principale per la conferma del centrocampista in biancoverde. Possibile che i Leões possano inserire nell'affare il cartellino del terzino Nuno Mendes, che piace molto ad Ausilio, una strada interessante per trovare una quadra che possa andare bene ad entrambe.