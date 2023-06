Inter, Lukaku avvisa il Chelsea: non vuole tornare a Londra. Dopo la finale l'incontro fra club

Il Chelsea è avvisato. Romelu Lukaku non vuole rientrare. L’attaccante belga è in prestito ai nerazzurri e al termine della stagione farà ritorno a Londra. Secondo quanto riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, dopo la finale di Champions ci sarà un incontro fra i nerazzurri e i Blues ma la punta non considera un’opzione un suo ritorno alla base.