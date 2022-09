Inter, Lukaku si allena anche nel giorno libero. Domani visita di controllo con la Roma nel mirino

Nonostante la giornata di riposo concessa ieri da Simone Inzaghi all'Inter, Romelu Lukaku si è presentato comunque alla Pinetina per una seduta personalizzata con l'obiettivo di tornare immediatamente al top della condizione. Domani invece, ricorda Tuttosport, il belga si sottoporrà ad un esame di controllo per capire se l'infortunio è totalmente alle spalle e se sarà così in grado di aggregarsi normalmente al gruppo per mettere la Roma nel mirino alla ripresa del campionato dopo la sosta.