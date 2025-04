Inter, mai un’italiana di domenica prima di una semifinale Uefa. Ultimo derby, primo step

vedi letture

Inter-Roma, dopo la convulsa giornata di ieri, si giocherà domenica alle 15. Una soluzione quasi salomonica, tra le esigenze di evitare polemiche - rinviare a data da destinarsi, per esempio, l’avrebbe fatto - e la scelta dei nerazzurri di rispettare la giornata di lutto per i funerali di Papa Francesco. C’è un dato, però, significativo dato che spesso la società presieduta da Marotta viene considerata favorita: non era mai accaduto che una squadra italiana giocasse di domenica prima di una semifinale europea. Alla faccia degli aiuti.

Ultimo derby, primo step. Stasera, intanto, la squadra di Simone Inzaghi giocherà l’ultimo derby di una stagione nella quale non ne ha vinto neanche uno. È l’occasione di sistemare i conti, anche se col Milan il bilancio è stato spostato in maniera netta dal 22 aprile 2024. Sta di fatto che, se da qualche settimana ad Appiano Gentile si parla con insistenza del triplete: andare in finale di Coppa Italia rappresenta un passaggio ineludibile.

Inzaghi con i titolari. È anche per questo - ma la rifinitura di oggi potrebbe cambiare le carte in tavola - che il tecnico nerazzurro sembra pronto a cambiare pochissimi rispetto all’undici di partenza visto al Dall’Ara. Che, per la cronaca, ha da farsi perdonare un ko potenzialmente pesantissimo in chiave scudetto. Due i cambi, aspettando la rifinitura: Martinez per Sommer e Dimarco per Carlos Augusto.