Inter, manca l'accordo per l'addio di Nainggolan: ipotesi pagamento dilazionato

vedi letture

In casa Inter continuano le trattative per la cessione di Radja Nainggolan. La destinazione è già definita, tornerà al Cagliari, ma va trovata la quadra sulla buonuscita che i nerazzurri non vogliono concedere al belga. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, una possibile soluzione è il pagamento di tale incentivo all’esodo in più stagioni. Un pagamento dilazionato che permetterebbe alla società milanese di ridurre al minimo l’esborso in questa sessione di mercato.