Inter, martedì probabile contatto col PSG: si proverà a chiudere Skriniar. Poi assalto a Bremer

All’inizio della prossima settimana, verosimilmente nella giornata di martedì, ci sarà un contatto diretto fra l’Inter ed il PSG per Milan Skriniar. Lo scrive gazzetta.it che spiega come Marotta ed Ausilio abbiano in programma un contatto con Luis Campos, uno degli uomini mercato dei parigini, con l’obiettivo di trovare la quadra per la cessione del difensore slovacco. La situazione è nota, col PSG fermo all’offerta da 60 milioni e l’Inter intenzionata a non scendere sotto i 70. Il colloquio delle prossime ore potrebbe sbloccare la situazione, con l’Inter che a quel punto si lancerebbe all’assalto di Gleison Bremer del Torino.