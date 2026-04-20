Inter, missione Coppa Italia: Chivu punta la finale prima dello scudetto

Oltre il limite, ancora più in là, verso l’obiettivo della Coppa Italia da centrare ancora una volta. L’Inter con lo scudetto in tasca guarda già al futuro. Domani sera i nerazzurri si giocano l’accesso alla finale contro il Como di Fabregas (a caccia di un posto nella storia), visto che la qualificazione in Champions ora appare un po’ più distante. Fino ad ora il percorso dei nerazzurri in Coppa non ha subito intoppi di alcun tipo: vittoria roboante contro il Venezia, successo di misura contro il Torino prima di affrontare i lariani al Sinigaglia nella semifinale d’andata conclusasi sullo 0-0.

Ancora Chivu contro Fabregas, i cui destini si sono indirettamente incrociati l’estate scorsa, quando lo spagnolo era finito nell’orbita nerazzurra come sostituto di Inzaghi dopo la stagione dei grandi sogni e delle lacrime. Tutto vero, fino a quando la dirigenza di Viale della Liberazione ha optato per il tecnico rumeno, puntando sul senso di appartenenza e sull’empatia di un allenatore che, dopo l’esperienza a Parma, ha avuto il coraggio di abbracciare una sfida difficilissima. Il resto è storia e racconto di una scelta ripagata con gli interessi, visto che ora ad Appiano Gentile si parla della doppietta scudetto e Coppa.

Sembrava impossibile ad inizio anno ma tant’è, ed ora l’inter non vuole farsi sfuggire il suo destino. Ad Appiano l’umore è alto e la concentrazione è massima. Chivu domani schiererà i pezzi da novanta: torna Zielsinki titolare, sarà disponibile anche Bisseck, mancherà solo Lautaro Martinez, che spera di essere al top per l’eventuale finale del 13 maggio allo stadio Olimpico. I conti però non possono essere fatti senza l’oste e il vino di Fabregas è di quelli pregiati, adatti ad una serata di gala alla Scala del calcio. Lo spagnolo metterà sul prato i gioielli del suo campionario, con Nico Paz sulla trequarti e il probabile - ma non scontato - rientro di Douvikas al centro dell’attacco. Oggi alla Pinetina allenamento di rifinitura con un occhio particolare alla fase difensiva. Visto che anche contro il Cagliari qualche leggerezza di troppo poteva essere pagata a caro prezzo. Anche da questi dettagli si misura il costo della vittoria.