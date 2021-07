Inter, Nainggolan verso Cagliari: il traguardo è più vicino con la buonuscita nerazzurra

Sempre in uscita dall'Inter Radja Nainggolan. Il centrocampista nerazzurro è sempre più vicino al ritorno al Cagliari. Come riporta l’edizione odierna di Tuttosport, in Sardegna vedrebbero sempre più vicino il traguardo poiché la sensazione che il club di Suning conceda al belga la buonuscita è sempre più netta.