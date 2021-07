Inter, niente penali per la Florida Cup: tutto rinviato all'estate del 2022

L'Inter ieri ha deciso di non partire per gli Stati Uniti dove nei prossimi giorni avrebbe dovuto prendere parte alla Florida Cup. Una decisione dettata dalla nuova impennata di casi di Covid-19 e che è arrivata dopo la rinuncia da parte dell'Arsenal. I nerazzurri però, non dovranno pagare penali come qualcuno in giornata aveva paventato, visto che con gli organizzatori dell'evento statunitense, l'Inter si è lasciata cordialmente e con la speranza di rivedersi presto, ovvero nell'estate del 2022. Compatibilmente con la pandemia infatti, l'idea interista è quella di adempiere agli obblighi contrattuali nella prossima estate, onorando dunque la competizione amichevole. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.