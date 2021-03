Inter, niente Serbia per Kolarov. Stojkovic: "Scelta figlia di un'analisi approfondita"

Ha fatto molto rumore l’esclusione dell’interista Aleksander Kolarov dalla lista dei convocati diramata dal ct della Serbia Dragan Stojkovic per le gare di qualificazione al prossimo Mondiale contro Repubblica d’Irlanda, Portogallo e Azerbaigian. Sulla sua scelta il selezionatore ha dichiarato: "Dopo un'analisi seria e approfondita che ho condotto con i miei collaboratori, sulla base di criteri per noi importanti e rilevanti, ho deciso di chiamare questo gruppo di giocatori per le prossime tre partite di qualificazione al Mondiale di Qatar 2022 - ha spiegato -. Sono 30 nomi, voglio sottolineare che non ho rinunciato a nessun giocatore, che c'è un gruppo più ampio di potenziali giocatori che seguiamo: la porta è aperta a tutti. Matija Nastasic e Mijat Gacinovic stanno recuperando dall'infortunio".