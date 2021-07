Inter, non solo il Cagliari su Vanheusden: il centrale piace tantissimo anche allo Spezia

Non solo il Cagliari, come vi abbiamo raccontato oggi, sul difensore dell'Inter Zinho Vanheusden. Il talentuoso classe '99, che non è stato convocato da Inzaghi per il ritiro, è pronto a lasciare nuovamente l'Inter, per provare un'avventura in prestito in Italia. Oltre ai sardi, anche lo Spezia è fortemente interessato al giovane belga. Sullo sfondo, presenti anche Bologna e Genoa, ma al momento i liguri sembrano essere i favoriti per aggiudicarsi il difensore. A riportarlo è Sky.