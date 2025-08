Ufficiale Inter, nuovo prestito per il giovane Stabile: il difensore passa alla Juve Stabia

Giacomo Stabile, difensore centrale classe 2005 di proprietà dell'Inter, che nella passata stagione ha vestito la maglia dell'Alcione Milano in Serie C, passa in prestito alla Juve Stabia. Di seguito il comunicato pubblicato dall'Inter sui propri canali ufficiali

"FC Internazionale Milano comunica la cessione di Giacomo Stabile alla Juve Stabia. Il difensore classe 2005 si trasferisce a titolo temporaneo".

La carriera di Giacomo Stabile

Cresciuto nel settore giovanile dell'Inter, nella passata stagione ha fatto il debutto fra i professionisti con la maglia dell'Alcione Milano. Nella stagione 2024/25 nel girone A di Serie C, il giovane centrale ha messo insieme 26 presente in campionato per un totale di 1928 minuti giocati. Per lui 5 cartellini gialli ed un'espulsione.