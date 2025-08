Ufficiale Sampdoria, ufficiale la cessione di Meulensteen agli olandesi del Go Ahead Eagles

L’U.C. Sampdoria comunica di aver ceduto a titolo definitivo al Go Ahead Eagles i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Melle Meulensteen.

Con questo striminzito comunicato la Sampdoria ha annunciato ufficialmente nella giornata di oggi la cessione di Melle Meulensteen, che si trasferisce a titolo definito agli olandesi del Go Ahead Eagles. Si tratta di un ritorno nel propio paese d’origine, lasciato appena un anno fa per accasarsi in Liguria.

Nell’ultimo travagliatissimo campionato di Serie B il classe ‘99 era comunque riuscito a mettersi in mostra e a sfoggiare un buon rendimento. Per lui 4 gol in 26 apparizioni in cadetteria.